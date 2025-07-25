Tunceli'de Orman Yangınına Müdahale Ediliyor

Tunceli'de Orman Yangınına Müdahale Ediliyor
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Tunceli'nin Hozat ilçesinde Boydaş köyü Amutka mevkisinde çıkan örtü yangınına, Hozat Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve gönüllü ekipler müdahale ediyor.

Tunceli'nin Hozat ilçesinde ormanlık alanda çıkan örtü yangınına ekipler müdahale ediyor.

Boydaş köyü Amutka mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını çıktı.

Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye Hozat Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Aralarında gönüllülerin de bulunduğu ekipler, yangını söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Sidar Can Eren - Güncel
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