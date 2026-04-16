Munzur Nehri'nde kadın cesedi bulundu

Tunceli'deki Munzur Nehri'nde bulunan 55 yaşlarındaki kadın cesedi, kimlik tespiti için morga götürüldü. Cesette darp ya da yara izine rastlanmadı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Munzur Nehri üzerindeki Mavi Köprü mevkisinde sabah saatlerinde suda hareketsiz haldeki kadını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Dalgıçların çalışmasıyla sudan çıkarılan kadın cesedi, otopsi için Tunceli Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Dar ve yara izine rastlanmayan ceset, kimlik tespiti için morga kaldırıldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Valilikten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Bugün sabah saatlerinde Munzur Suyu'nda, yaklaşık 55 yaşlarında olduğu değerlendirilen bir kadın cesedi tespit edilmiştir. Ancak cesette oluşan şişlikler nedeniyle kimlik henüz belirlenememiştir. Yapılan ilk incelemelerde gözle görülür herhangi bir darp ya da yara izine rastlanmamış olup, şahsın üzerinde yöreye uygun kıyafetler bulunduğu tespit edilmiştir" denildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Okul saldırganı İsa Aras'ın babasının ilk ifadesi: Pazartesi günü poligonda oğluma atış yaptırdım

Okulu kana bulayan saldırganın babasından dehşete düşüren sözler

Bakan Gürlek: Sosyal medyada 54 okulu hedef gösteren 67 kullanıcı gözaltına alındı

İsim verip 54 okulu hedef gösterenler için gereken yapıldı

14 yaşındaki okul saldırganı 5 silaha nasıl ulaştı? Tutuklanan polis baba tek tek anlattı

Saldırgan 5 silaha nasıl ulaştı? Tutuklanan polis baba tek tek anlattı
İsrail ordusu, Filistinli esire tecavüz eden askerlerin orduya dönüşünü onayladı

Dünyayı ayağa kaldıracak karar
14 yaşındaki saldırganın WhatsApp profil fotoğrafında korkunç ayrıntı

WhatsApp profilinde korkunç detay
İstanbul'un ardından MHP Kütahya İl Teşkilatı da feshedildi

İstanbul'un ardından MHP bir il teşkilatını daha feshetti
14 yaşındaki okul saldırganı 5 silaha nasıl ulaştı? Tutuklanan polis baba tek tek anlattı

Saldırgan 5 silaha nasıl ulaştı? Tutuklanan polis baba tek tek anlattı
Saldırgan İsa Aras Mersinli'nin bilgisayarında belge bulundu: Yakın zamanda büyük bir eylem...

Okul saldırısının planı bilgisayardan çıktı! 11 Nisan'da kaydetmiş
Kendisini öğrencilerine siper eden Ayla öğretmenin acısına eşi dayanamadı

Kendisini öğrencilerine siper eden Ayla öğretmenin acısına dayanamadı