Tunceli'de 301 köy yolu kardan kapandı

Tunceli Valiliği, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle motokuryeler ile kış lastiği olmayan araçların trafiğe çıkmalarının yasaklandığını duyurdu. Yasak, 31.12.2025 tarihine kadar geçerli olacak.

Tunceli Valiliği, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle motokuryeler ile kış lastiği olmayan araçların trafiğe çıkmasının yasaklandığını açıkladı. Açıklamada, "İlimizde etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle, ulaşımda yaşanan olumsuzluklar göz önünde bulundurularak trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla; 31.12.2025 tarihinden itibaren ikinci bir duyuruya kadar motokuryeler ve kış lastiği bulunmayan tüm araçların il genelinde trafiğe çıkmaları yasaklanmıştır. Kıymetli vatandaşlarımızdan, can ve mal güvenliği açısından alınan bu karara duyarlılık göstermelerini, kış lastiği ve zinciri bulunmayan araçlarla trafiğe çıkmamalarını önemle rica ederiz" denildi.

Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
