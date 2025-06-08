Tunceli'de Mantar Toplarken Kaybolan Kişinin Cansız Bedeni Bulundu

Tunceli'de Mantar Toplarken Kaybolan Kişinin Cansız Bedeni Bulundu
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Tunceli'nin Ovacık ilçesinde mantar toplarken kaybolan 50 yaşındaki S.K.'nin cansız bedenine ulaşıldı. Yakınlarının ihbarı üzerine yapılan çalışmalar sonucunda S.K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde mantar toplarken kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

İlçenin Çambulak bölgesine mantar toplamaya giden 50 yaşındaki S.K'den bir süre haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma, sağlık ve Munzur Arama Kurtarma Derneği ekipleri sevk edildi.

Ekipler dron ile yaptıkları çalışmada S.K'nin dağlık alanda hareketsiz durduğunu tespit etti.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede S.K'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaynak: AA / Sidar Can Eren - Güncel
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