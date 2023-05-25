Tunceli'de Mantar Toplamaya Giden 2 Kişi Kayboldu

TUNCELİ'de, dağlık bölgeye mantar toplamaya giden 2 kişi, kayboldu. Kayıp 2 kişi için arama çalışması başlatıldı.

Pülümür ilçesi Bozağakaraderbent köyü kırsalında, isimleri henüz öğrenilemeyen 2 kişi, mantar toplamak için sabah saatlerinde 2 bin rakımlı dağa çıktı. İki kişinin akşam saatlerine kadar evlerine dönmemesi üzerine, yakınları kayıp ihbarında bulundu. İhbarla bölgeye Afad, jandarma, Munzur Arama Kurtarma Derneği, MEB AKUT ve AFAD gönülleri sevk edildi. Sağanak yağışın gün boyu etkisini sürdüğü bölgede arama çalışması başlatılırken, ekiplerin yağıştan dolayı güçlük çektiği öğrenildi.