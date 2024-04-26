Tunceli'de kuyuya düşen oğlak kurtarıldı
Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde bir oğlak kuyuya düştü. Belediye ekipleri tarafından yapılan müdahale sonucunda oğlak kurtarıldı.
Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde kuyuya düşen oğlak, belediye ekipleri tarafından çıkarıldı.
Emre Balcı'ya ait bir oğlak arazide otlarken yaklaşık 5 metre derinliğindeki kuyuya düştü.
Hayvanı kendi imkanlarıyla çıkaramayan Balcı, durumu belediye ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, hayvanı halat yardımıyla bulunduğu yerden çıkardı.
Balcı, ekiplere teşekkür etti.