Tunceli'de Köy Yolları Sıcak Asfaltla Yenileniyor

Tunceli'de Köy Yolları Sıcak Asfaltla Yenileniyor
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Tunceli'de Valilik koordinesinde köy yollarının genişletilmesi ve kullanışlı hale getirilmesi için sıcak asfalt serim çalışmaları başlatıldı. İl Özel İdaresi, Mazgirt ilçesi başta olmak üzere köy yollarını yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

Tunceli'de bazı köylerin yolları sıcak asfalt serim çalışmasıyla geniş ve kullanışlı hale getiriliyor.

Tunceli Valisi Şefik Aygöl'ün koordinesinde köylere ulaşımın kolaylaştırılması için projeler hayata geçiriliyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, il merkezi ve 7 ilçedeki köy yollarının yenilemek amacıyla çalışma başlattı.

Özellikle Mazgirt ilçesinde çalışmalara ağırlık veren ekipler, iş makineleri desteğinde Göktepe, Danaburan, Yazeli, Ağaçardı, Alanyazı ve Bulgurcular köylerinden geçen grup köy yoluna sıcak asfalt serimi yapıyor.

Vali Aygöl de beraberindeki Mazgirt Kaymakamı Emrah Akduman ile çalışmaların yürütüldüğü noktalarda incelemelerde bulundu.

Yetkililerden bilgi alan Aygöl, köylülerle bir araya gelip talep ve sorunları dinledi.

Kaynak: AA / Sidar Can Eren - Güncel
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