Tunceli'de Koruma Altındaki Su Samurları Görüntülendi
Tunceli'de koruma altında bulunan su samurları, Munzur Çayı'nda görüntülendi. Nesli tükenmek üzere olan bu hayvanlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Tunceli'de su samurları görüntülendi
TUNCELİ - Tunceli'de, koruma altında bulunan su samurları görüntülendi.
Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından nesli tükenmek üzere olduğu belirlenen hayvanlar kategorisinde yer alan su samurları Tunceli'de Munzur Çayında Umut Yumin tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı. 3 su samuru Munzur Çayında bir süre yüzdükten sonra uzaklaşarak gözden kaybolurken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERCAN TOPAÇ - Güncel