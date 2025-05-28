Tunceli'de Koruma Altındaki Su Samurları Görüntülendi

Tunceli'de Koruma Altındaki Su Samurları Görüntülendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Tunceli'de Koruma Altındaki Su Samurları Görüntülendi
Haber Videosu

Tunceli'de koruma altında bulunan su samurları, Munzur Çayı'nda görüntülendi. Nesli tükenmek üzere olan bu hayvanlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Tunceli'de su samurları görüntülendi

TUNCELİ - Tunceli'de, koruma altında bulunan su samurları görüntülendi.

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından nesli tükenmek üzere olduğu belirlenen hayvanlar kategorisinde yer alan su samurları Tunceli'de Munzur Çayında Umut Yumin tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı. 3 su samuru Munzur Çayında bir süre yüzdükten sonra uzaklaşarak gözden kaybolurken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERCAN TOPAÇ - Güncel
Yeşil ışığı yaktı! Galatasaray'a Osimhen'i bile unutturacak yıldız geliyor

Galatasaray'a Osimhen'i bile unutturacak yıldız geliyor
Melike Şahin Avrupa turnesi dönüşü doğal halini paylaştı

Uçakta doğal halini paylaştı! Turne yorgunluğu yüzüne yansıdı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aparta gizli kamera yerleştiren sapığın hedefindeki yaş grubu ifşa oldu

Gizli kamera skandalında sapığın hedefindeki yaş grubu ifşa oldu
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Galatasaray, Mourinho'nun otelinde de şampiyonluğu kutlayacak

Galatasaray'dan Jose Mourinho'yu uyutmayacak hamle
Görüntüleri ortaya çıktı! Yarıda kalan maçtaki olay anonsu belediye başkanı yapmış

Yarıda kalan maçtaki olay anonsu Belediye Başkanı yapmış
Amerikalı bir şirket Türkiye'de 6,1 milyar varillik yeni petrol rezervi keşfetti

Türkiye'de 6,1 milyar varillik yeni petrol keşfi
Okan Buruk kutlamalarda ıslıklanan Efe Akman'ı isteyen dünya devini açıkladı

Okan Buruk ıslıklanan Efe Akman'ı isteyen dünya devini açıkladı
Bıçak altına yatan Devrim Özkan'dan yeni haber

Bıçak altına yatmıştı! Yeni haber geldi
Bolu'da gece meydana gelen deprem anı kamerada

Gece saatlerinde meydana gelen deprem anı kamerada
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.