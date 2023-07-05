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Tunceli'de Kontrolden Çıkan Otomobil Aydınlatma Direğine Çarptı

Tunceli'de Kontrolden Çıkan Otomobil Aydınlatma Direğine Çarptı

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Tunceli'de sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, köprü girişindeki aydınlatma direğine çarptı. Kazada sürücü bulunamadı ve arama çalışmaları başlatıldı.

TUNCELİ'de sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, köprü girişindeki aydınlatma direğine çarptı. Kazada olay yerinde bulunamayan sürücüsü için arama çalışması başlatıldı.

Kaza, gece saatlerinde Mameki Köprüsü'nde meydana geldi. Atatürk Mahallesi istikametinden gelen sürücünün kimliği henüz öğrenilemeyen 20 AAS 481 plakalı otomobil, köprü girişinde kontrolden çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kaldırıma çıkarak köprü girişindeki aydınlatma direğine çarptı. İhbarla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemesinde otomobil içerisinde ve çevrede kimsenin olmadığı görüldü. Ekipler, kayıp sürücünün bulunması için çalışma başlattı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan Yıldırım - Güncel

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