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Tunceli'de Kış Tedbirleri Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

Tunceli'de Kış Tedbirleri Değerlendirme Toplantısı Yapıldı
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Tunceli'de Vali Bülent Tekbıyıkoğlu başkanlığında düzenlenen toplantıda, kış aylarında vatandaşların güvenliğini sağlamak için alınacak önlemler ele alındı.

Tunceli'de "Kış Tedbirleri Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Bülent Tekbıyıkoğlu başkanlığında Güvenlik ve Acil durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) düzenlenen toplantıda, vatandaşların kış aylarını sorunsuz ve güvenli geçirebilmesi için gerekli önlemler görüşüldü.

Toplantıda ilgili kurum yetkililerince yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Kaynak: AA / Sidar Can Eren - Güncel
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