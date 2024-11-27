Tunceli'de Kış Tedbirleri Değerlendirme Toplantısı Yapıldı
Tunceli'de Vali Bülent Tekbıyıkoğlu başkanlığında düzenlenen toplantıda, kış aylarında vatandaşların güvenliğini sağlamak için alınacak önlemler ele alındı.
Tunceli'de "Kış Tedbirleri Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.
Vali ve Belediye Başkan Vekili Bülent Tekbıyıkoğlu başkanlığında Güvenlik ve Acil durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) düzenlenen toplantıda, vatandaşların kış aylarını sorunsuz ve güvenli geçirebilmesi için gerekli önlemler görüşüldü.
Toplantıda ilgili kurum yetkililerince yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgi verildi.