Tunceli'de, karda mahsur kalan vatandaşları Mehmetçik misafir etti

TUNCELİ - Tunceli'de, yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan vatandaşları Mehmetçik misafir etti.

Tunceli'de, dün akşam saatlerinde yoğunluğunu artıran kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle Tunceli-Erzincan karayolunda araçları yolda kalan aralarında bebeklerin de olduğu 8 vatandaş Pülümür ilçesindeki otelde boş yer olmaması nedeniyle İlçe Asayiş Komando Bölük Komutanlığı misafirhanesine yerleştirildi.

Yine Tunceli-Pülümür karayolu Nazımiye yol ayrımında kar yağışı nedeniyle mahsur kalan vatandaşlar da kurtarılarak Şehit Mehmet Jandarma Karakoluna götürüldü. Gece burada misafir edilen vatandaşlar daha sonra iş makineleri eşliğinde Nazımiye ilçesine gönderildi.