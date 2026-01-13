Haberler

Tunceli'de 300 köy yolu ulaşıma kapandı

Tunceli'de iki gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle 300 köy yolu ulaşıma kapandı. Kar kalınlığı kent merkezinde 40 cm, yüksek kesimlerde 1.5 metreyi aştı. Ekipler köy yollarını açmak için çalışmalara başladı.

Tunceli'de iki gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezinde kar kalınlığı 40 santimetreyi, Ovacık, Hozat ve Pülümür ilçelerinin yüksek kesimlerinde ise 1,5 metreyi aştı. Yağışla birlikte kent genelinde 300 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Vali Şefik Aygöl'ün ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ertuğrul Arslan'ın talimatları ve koordinasyonuyla, İl Özel İdaresi'ne bağlı 59 iş makinesi ve 120 kişilik ekip çalışmalarını köy yollarını açmak için sürdürüyor. Belediye ekipleri kent merkezi ve ilçe merkezlerindeki karı temizlerken, Karayolları 86'ncı Şube Şefliği'ne bağlı ekipler ise Tunceli-Erzincan kara yolunda keskin virajlara sahip 2 bin rakımlı Cankurtaran bölgesi ile merkez ve ilçeler arasındaki yollarda çalışma yürütüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
