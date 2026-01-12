Haberler

Yolu kapanan mezradaki hasta, 6 saat süren çalışmayla hastaneye ulaştırıldı

Güncelleme:
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde bir meterlik kar ve tipi nedeniyle rahatsızlanan A.K.A., sağlık ekiplerinin 6 saatlik çalışması sonucunda hastaneye ulaştırıldı.

TUNCELİ'nin Ovacık ilçesinde bir metreyi bulan kar ve tipi nedeniyle ulaşımın güçleştiği mezrada rahatsızlanan hasta, ekiplerin 6 saat süren çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

Ovacık ilçesine bağlı Kozluca köyü Kılkan mezrasında rahatsızlanan A.K.A. (50) için çağrı merkezine yapılan ihbar üzerine Ovacık Acil Sağlık Hizmetleri ekipleri bölgeye sevk edildi. Yoğun kar, tipi ve engebeli arazi koşullarında ilerleyen ekipler, 6 saat süren çalışma sonucu hastanın bulunduğu noktaya ulaştı. Bir metreyi bulan karda paletli ambulansın ilerleyemediği bölümlerde ise İl Özel İdaresi ekipleri yolu açarak sağlık ekiplerine destek verdi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan A.K.A., Ovacık İlçe Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Haber-Kamera: Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500

