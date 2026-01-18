Haberler

Tunceli'de Kar Kalınlığı 2 Metreyi Aştı, 27 Köy Yolu Kapalı

Tunceli'de yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksaklık yaşanmaması için ekipler, ana yollar ve kritik geçitlerde temizlik çalışmaları yürütüyor. Kar kalınlığı 2 metreyi geçerken, sürücüler uyarılıyor.

1) TUNCELİ'DE KAR KALINLIĞI 2 METREYİ AŞTI, 27 KÖY YOLU KAPALI (2)

TUNCELİ-ERZİNCAN KARA YOLUNDA KAR TEMİZLEME ÇALIŞMASI

Tunceli'de etkili olan kar nedeniyle ulaşımın aksamaması için Karayolları 86'ncı Şube Şefi Eda Toprak'ın koordinasyonunda ekipler, ana arterler, şehirler arası yollar ve kritik geçitlerde yoğun mesai harcıyor. Özellikle yüksek kesimlerde tipi etkisini artırırken, kepçe, dozer, kar küreme ve tuzlama araçlarıyla yollar temizleniyor. Çalışmalar, keskin virajlarıyla bilinen yaklaşık 2 bin rakımlı Tunceli-Erzincan kara yolu üzerindeki Cankurtaran bölgesinde yoğunlaştırılırken, yetkililer sürücüleri zincirsiz ve hazırlıksız yola çıkmamaları konusunda uyardı.

500

