Tunceli'de izinsiz basın açıklaması yapmak isteyen gruba polis müdahale etti; 6 kişi gözaltına alındı

Tunceli'de İnsan Hakları Derneği (İHD) temsilcileri, 'Cumartesi Anneleri' grubuna destek amacıyla basın açıklaması yapmak istedi. Ancak polis, valiliğin aldığı kararla etkinliklere yasak getirildiğini söyleyerek gruba izin vermedi. Grup dağılmayınca polis müdahale etti ve 6 kişi gözaltına alındı.

TUNCELİ'de izinsiz basın açıklaması yapmak isteyen gruba polis müdahale etti; 6 kişi gözaltına alındı.

Her hafta İstanbul'da açıklama yapan ve 'Cumartesi Anneleri' olarak anılan gruba destek amacıyla İnsan Hakları Derneği (İHD) temsilcileri, basın açıklaması yapmak istedi. Sanat Sokağı'nda bir araya gelen grup, Seyit Rıza Meydanı'na kadar yürüdü. Polis, grubu abluka altına alarak, valiliğin aldığı kararla 1 gün süreyle toplantı ve gösteri yürüyüşü gibi etkinliklere yasak getirildiğini söyleyerek, gruba izin vermedi. Uyarıya rağmen grup dağılmayınca, arbede çıktı. Polisin müdahalesiyle 6 kişi gözaltına alındı. 6 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.