Tunceli'de izinsiz açıklama yapmak isteyen gruba müdahale; 7 gözaltı (2)
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SERBEST BIRAKILDILARTunceli'de, her hafta İstanbul'da açıklama yapan ve 'Cumartesi Anneleri' olarak anılan gruba destek amacıyla izinsiz basın açıklaması yapmak isteyince gözaltına alınan 7 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
SERBEST BIRAKILDILAR
Tunceli'de, her hafta İstanbul'da açıklama yapan ve 'Cumartesi Anneleri' olarak anılan gruba destek amacıyla izinsiz basın açıklaması yapmak isteyince gözaltına alınan 7 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan Yıldırım - Güncel