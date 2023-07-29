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Tunceli'de izinsiz açıklama yapmak isteyen gruba müdahale; 7 gözaltı (2)

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SERBEST BIRAKILDILARTunceli'de, her hafta İstanbul'da açıklama yapan ve 'Cumartesi Anneleri' olarak anılan gruba destek amacıyla izinsiz basın açıklaması yapmak isteyince gözaltına alınan 7 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

SERBEST BIRAKILDILAR

Tunceli'de, her hafta İstanbul'da açıklama yapan ve 'Cumartesi Anneleri' olarak anılan gruba destek amacıyla izinsiz basın açıklaması yapmak isteyince gözaltına alınan 7 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan Yıldırım - Güncel

Cumartesi Anneleri İstanbul Tunceli Güncel Haberler

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