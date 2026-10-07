Tunceli'de itfaiye ekipleri anaokulu öğrencilerine yangın ve acil durum eğitimi verdi

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Tunceli Belediyesi İtfiaye Müdürlüğü ekipleri, anaokulu öğrencilerine yangın güvenliği ve acil durumlar hakkında eğitim verdi.

Ekipler, İtfaiye Haftası kapsamında çocuklarda afet ve güvenlik bilinci oluşturmak amacıyla kentteki anaokullarını ziyaret etti.

İtfaiye araçlarını ve teknik ekipmanları tanıtan ekipler, öğrencilere yangın anında ve acil durumlarda yapılması gereken doğru davranışları anlattı.

Öğrenciler, ekiplerin gözetiminde çeşitli uygulamalar da gerçekleştirdi.

Kaynak: AA