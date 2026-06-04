Tunceli'de üzerine beton blok düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti

Tunceli'de üzerine beton blok düşen inşaat işçisi yaşamını yitirdi.

Esentepe Mahallesi'ndeki bir evin bahçesinde çalışma yapan 56 yaşındaki inşaat işçisi Zülfü U'nun üzerine henüz bilinmeyen nedenle beton blok düştü.

Ağır yaralanan Zülfü U, çevredekilerin çalışmasıyla beton bloğun altından çıkarıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Zülfü U, ambulansla Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Zülfü U, buradaki müdahalenin ardından sevk edildiği Elazığ Fırat Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.