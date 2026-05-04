Tunceli'de heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan köy yolu ekiplerce açıldı

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan köy yolu ekiplerin çalışmasıyla açıldı.

İlçede bir süredir devam eden sağanak, bazı bölgelerde taşkına neden oldu.

Tepsili köyünün yolu da sağanağın etkisiyle meydana gelen heyelan sonrası ulaşıma kapandı.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen İl Özel İdaresi ekipleri yolda çalışma başlattı.

Ekipler, iş makineleriyle yolu temizleyerek yeniden ulaşıma açtı.