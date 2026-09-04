Tunceli'de Firari Hükümlü Yakalandı

Tunceli'de hakkında 14 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, hırsızlık suçundan 14 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari A.K'yi yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA