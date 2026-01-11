Haberler

Tunceli'de kar nedeniyle eğitime 2 gün ara verildi

Güncelleme:
Tunceli'de kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 12 ve 13 Ocak'ta resmi ve özel tüm eğitim kurumlarına 2 gün süreyle ara verildi. Ayrıca, hamile ve engelli personel ile çocukları anaokulu/krene giden kadınlar idari izinli sayılacak.

Tunceli'de, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 2 gün süreyle ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, kentte kar yağışının etkisini yoğun şekilde göstereceği ve buzlanma tehlikesi oluşabileceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Bu kapsamda çeşitli tedbirlerin alındığı aktarılan açıklamada, "12 Ocak Pazartesi ve 13 Ocak Salı günü, ilimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları (üniversite senatosu kararı ile üniversite öğrencileri dahil) eğitim öğretime 2 gün süreyle ara verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personel, kronik rahatsızlığı bulunanlar ile çocuğu anaokulu ve kreşe devam eden kadın personellerin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Kaynak: AA / Sidar Can Eren - Güncel
