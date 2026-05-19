Haberler

Düzgün Baba Ziyaretgahı tahribatında 3 tutuklama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tunceli'de, bölge halkı tarafından kutsal kabul edilen Düzgün Baba Ziyaretgâhı’nın tahrip edilmesi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 1'i muhtar 3 kişi tutuklandı.

(TUNCELİ) - Tunceli'de, bölge halkı tarafından kutsal kabul edilen Düzgün Baba Ziyaretgahı'nın tahrip edilmesi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 1'i muhtar 3 kişi tutuklandı.

Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada, ziyaretgahın tahrip edilmesiyle ilgili şikayetler üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Jandarma, KOM ve İstihbarat birimlerince yürütülen adli ve idari tahkikat sonucunda, izinsiz kazı yapmak suretiyle tahribata neden olan şüphelilerin belirlendiği bildirildi.

Şüphelilere ait adreslerdeki aramalarda dijital materyallerin incelendiği ve Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında değerlendirilen çeşitli materyal görselleri ile birlikte mühimmat ve bazı tarihi objelerin ele geçirildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Elde edilen bilgiler çerçevesinde genişletilen çalışmalar sonucunda 17 Mayıs 2026 tarihinde tespit edilerek gözaltına alınan ilave 2 şüphelinin ikametlerinde gerçekleştirilen aramalarda, izinsiz kazı faaliyetlerinde kullanılan çeşitli araç ve gereçler ile ruhsatsız silahlar ele geçirilmiştir."

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda yürütülen işlemler kapsamında gözaltına alınan şüpheli sayısı 6'ya ulaşmış olup, mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 1'i muhtar olmak üzere 3'ü tutuklanmış, 3'ü hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmıştır.

Toplumumuzun ortak değerleri arasında yer alan inanç merkezlerimiz ile kültürel miras alanlarımızın korunmasına yönelik hassasiyetimiz kararlılıkla sürdürülecektir."

Kaynak: ANKA
Mersin'de 6 kişiyi öldüren cani yakalanacağını anlayınca intihar etti

Mersin'i kana bulayan cani operasyon sırasında kafasına sıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okul gezisinde 20 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Okul gezisi kabusa döndü! Çok sayıda öğrenci hastanelik oldu
Nagehan Alçı: Rasim'den çok alacağım var

Nagehan Alçı'dan yeni açıklama! ROK'u zora sokacak sözler
Arda Güler'e akılalmaz teklif! Bir saniye bile düşünmediler

Arda'ya akılalmaz teklif! Bir saniye bile düşünmediler
Gabriel Sara'ya gece yarısı şoku! Bunu kimse beklemiyordu

Yıldız isme gece yarısı şoku! Bunu kimse beklemiyordu
Aziz Yıldırım'dan bomba Asensio kararı

Aziz Yıldırım'dan bomba Asensio kararı
Şantiye alanında yanmış kadın cesedi bulundu, yanındaki kişi hemen gözaltına alındı

Şantiyede kan donduran manzara! Cesedin yanındaki kişi gözaltında
'Olmaz' diyenlere inat ektiği İspanyol kirazını Avrupa'ya ihraç ediyor

'Olmaz' diyenlere inat ekti, 5 yıl sabretti! Şimdi Euro ile satıyor