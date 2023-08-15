Tunceli'de devrilen kamyonun sürücüsü kurtarıldı

Tunceli'de devrilen kamyonun içerisinde sıkışan sürücü, ekiplerin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı.

Kaza, Tunceli-Pertek karayolu ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre özel bir beton firmasına ait kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Sürücü araçta sıkışırken olayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, AFAD, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ters dönen araçta sıkışan sürücü, ekiplerin uzun uğraşları sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı. Sedyeyle, karayolunda hazır bekletilen ambulansa taşınan sürücü Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı. - TUNCELİ