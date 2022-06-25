Tunceli'de dev yılan paniği
İhlas Haber Ajansı - Sezai Akın - Güncel
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- Tunceli'de dev yılan paniği Tunceli'nin Çemişgezek ilçesine bağlı Kkinelli mezrasında ağaçlar arasında yaklaşık 3 metre uzunluğundaki yılan vatandaşın cep telefonuna yansıdı.
- Tunceli'de dev yılan paniği
TUNCELİ - Tunceli'nin Çemişgezek ilçesine bağlı Kkinelli mezrasında ağaçlar arasında yaklaşık 3 metre uzunluğundaki yılan vatandaşın cep telefonuna yansıdı.
Tunceli'nin Çemişgezek ilçesine bağlı Kinelli mezrasında ağaçların üzerinde siyah renkte dev yılan görüldü. O anları gören vatandaşlardan Dursun Biçici, hemen telefonuna sarıldı. Ağacın dallarına uzanan yaklaşık 3 metre uzunluğundaki dev yılan, Biçici tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Biçici, son günlerde bölgede yılanların sayısında artış yaşandığını kaydetti.
İhlas Haber Ajansı / Sezai Akın - Güncel