Tunceli'de dev yılan paniği - Tunceli'de dev yılan paniği Tunceli'nin Çemişgezek ilçesine bağlı Kkinelli mezrasında ağaçlar arasında yaklaşık 3 metre uzunluğundaki yılan vatandaşın cep telefonuna yansıdı. - Tunceli'de dev yılan paniği TUNCELİ - Tunceli'nin Çemişgezek ilçesine bağlı Kkinelli mezrasında ağaçlar arasında yaklaşık 3 metre uzunluğundaki yılan vatandaşın cep telefonuna yansıdı. Tunceli'nin Çemişgezek ilçesine bağlı Kinelli mezrasında ağaçların üzerinde siyah renkte dev yılan görüldü. O anları gören vatandaşlardan Dursun Biçici, hemen telefonuna sarıldı. Ağacın dallarına uzanan yaklaşık 3 metre uzunluğundaki dev yılan, Biçici tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Biçici, son günlerde bölgede yılanların sayısında artış yaşandığını kaydetti. İhlas Haber Ajansı / Sezai Akın - Güncel Çemişgezek Tunceli Güncel Haberler

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