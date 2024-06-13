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Tunceli'de çıkan yangın kontrol altına alındı

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Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Uzungöl köyünde yaşayan Mazlum Aydınlar'a ait bahçede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Yangın sırasında bazı ağaçlar zarar gördü.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Uzungöl köyünde yaşayan Mazlum Aydınlar'a ait bahçede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın bazı ağaçlara zarar verdi.

Kaynak: AA / Güncel

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