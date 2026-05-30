Tunceli'de ayı saldırısında yaralanan kişi ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı
Tunceli'nin Hozat ilçesinde bozayı saldırısına uğrayan E.B., ambulans helikopterle Tunceli Devlet Hastanesi'ne ulaştırıldı. Hayati tehlikesi bulunmuyor.
İlçenin Kozluca köyü bölgesinde E.B, karşısına çıkan ayının saldırısına uğradı.
Saldırıda yaralanan E.B'yi gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
E.B, ilk müdahalenin ardından ambulans helikopterle bulunduğu yerden alınarak Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hastanede tedavisi süren E.B'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.