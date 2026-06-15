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Tunceli'de bir bozayı piknik masasındaki yiyecekleri yerken görüntülendi

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Tunceli Munzur Vadisi Milli Parkı’nda piknik yapan bir grup, bozayının masaya çıkıp yiyeceklerini yediği anları cep telefonuyla kaydetti.

Tunceli'de bir bozayının piknik masasına çıkarak yiyecekleri yemesi cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Munzur Vadisi Milli Parkı Halvori Gözeleri mevkisinde piknik yapan Dilan Cömert ve arkadaşları, kendilerine yanaşan bozayıyı fark edince alandan uzaklaştı.

Bu esnada bozayı piknik masasının üzerine çıkarak bulduğu yiyecekleri yemeye başladı.

Cömert ve arkadaşları, bu anı cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.

Karnını doyuran ayı, daha sonra ormanlık alana girerek gözden kayboldu.

Kaynak: AA / Sidar Can Eren
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