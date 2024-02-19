Tunceli'de Badem Ağaçları Erken Çiçek Açtı

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde badem ağaçları çiçek açtı.

İlçede havaların ısınmasıyla bazı köy ve mahallelerdeki evlerin bahçelerinde bulunan bademler çiçeklendi.

Vatandaşlardan Barış Özgül, AA muhabirine, ağaçların genellikle mart ayının sonunda açtığını söyledi.

Bu duruma şaşırdığını belirten Özgül, "Havaların sıcak olmasından dolayı ağaçlar aldanıyor. Bu mevsimde açtığı zaman çiçeklerin yanma durumu meydana gelebiliyor ve meyvelerin az olmasına sebep oluyor." dedi.