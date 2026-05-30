Ayı saldırısında yaralandı, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı
Tunceli'nin Hozat ilçesinde ayı saldırısına uğrayan Erdem Boztaş, ambulans helikopterle Tunceli Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.
Olay, öğle saatlerinde, Hozat ilçesi Kozluca köyü kırsalında meydana geldi. Ayı saldırısına uğrayan Erdem Boztaş'ın yaralandığı ihbarıyla bölgeye sağlık ekipleri yönlendirildi. Arazinin ulaşım açısından güçlük oluşturması nedeniyle ambulans helikopter talep edildi. Malatya'dan havalanan ambulans helikopter, Kozluca köyüne iniş yapıp yaralıyı bulunduğu bölgeden aldı. İlk müdahalesi yapılan Boztaş, helikopterle götürüldüğü Tunceli Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.