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Tunceli'de atış eğitim alanında yaralanan polis memuru şehit oldu

Tunceli'de atış eğitim alanında yaralanan polis memuru şehit oldu
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EMNİYET Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, Tunceli'de atış eğitim alanında meydana gelen kazada yaralanan polis memuru Yiğit Can Yiğit'in kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı.

EMNİYET Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, Tunceli'de atış eğitim alanında meydana gelen kazada yaralanan polis memuru Yiğit Can Yiğit'in kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı.

Emniyet Genel Müdürü Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tunceli Özel Harekat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Yiğit Can Yiğit, 13 Kasım 2024 tarihinde atış eğitim alanında meydana gelen elim bir kaza sonucu yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Aziz şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerini kullandı.

BAKAN YERLİKAYA'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Milletimizin başı sağ olsun. Tunceli Özel Harekat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru Yiğit Can Yiğit, atış eğitimi alanında meydana gelen elim bir kaza sonucu yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, kahraman emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Makamı ali olsun" ifadelerini kullandı.

Haber-Kamera: Serhat Ozan YILDIRIM,TUNCELI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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