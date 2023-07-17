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Tunceli'de araç şarampole devrildi, 2 kişi yaralandı

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Tunceli merkez Batman köyü yolunda bir aracın şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Yaralılar Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Tunceli'de bir aracın şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, Tunceli merkez Batman köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir telekomünikasyon şirketine ait araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Meydana gelen kazada 1'i ağır 2 kişi yaralanırken, bölgeye 112 ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin sedye yardımıyla taşıyarak yola çıkarttığı yaralılar, ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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