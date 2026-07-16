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Tunceli'de 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

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Atatürk Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında çatı kullanılamaz hale geldi.

Tunceli'de 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.

Atatürk Mahallesi 106. Sokak'taki 5 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında binanın çatısı kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Sidar Can Eren
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