Tunceli'de 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
Atatürk Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında çatı kullanılamaz hale geldi.
Tunceli'de 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.
Atatürk Mahallesi 106. Sokak'taki 5 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında binanın çatısı kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Sidar Can Eren