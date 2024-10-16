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Tunceli'de 27 güvenlik görevlisinin şehit edildiği eylemlere katılan terörist canlı yakalandı

Tunceli'de 27 güvenlik görevlisinin şehit edildiği eylemlere katılan terörist canlı yakalandı
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TUNCELİ Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, 1995 ile 2000 yılları arasında kent kırsalında, 27 güvenlik görevlisinin şehit edildiği, 35 güvenlik görevlisi ile 2 sivilin yaralandığı 20 terör saldırısına katılan Ahmet Kalker kod adlı terörist M.A.'nın canlı olarak yakalandığını açıkladı.

TUNCELİ Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, 1995 ile 2000 yılları arasında kent kırsalında, 27 güvenlik görevlisinin şehit edildiği, 35 güvenlik görevlisi ile 2 sivilin yaralandığı 20 terör saldırısına katılan Ahmet Kalker kod adlı terörist M.A.'nın canlı olarak yakalandığını açıkladı.

Tunceli kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bir süre önce gerçekleştirilen operasyonda tespit edilen sığınakta çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Kriminal laboratuvarına gönderilen materyallerde yapılan çalışmada bazı görüntüler kurtarıldı. Görüntüleri inceleyen İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube ekipleri, özel ekip kurarak, tespit ettikleri Ahmet Kalker kod adlı terörist M.A.'nın yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan istihbari çalışmada teröristin Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde olduğu tespit edildi. Takip sonucunda düzenlenen operasyonda M.A., sahte kimlikle yakalandı. M.A.'nın 1995 ile 2000 yılları arasında Tunceli kırsalında, 27 güvenlik görevlisinin şehit edildiği, 35 güvenlik görevlisi ile 2 sivilin yaralandığı eylemlere katıldığı tespit edildi.

'TUTUKLANDI'

Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, İl Jandarma komutanı Tuğgeneral Bülent Baykal ile İl Emniyet Müdürü Hakan Duman'ın katılımıyla düzenlenen 'Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı'nda konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Vali Tekbıyıkoğlu, Tunceli'nin huzur kenti olması için güvenlik güçlerinin mesai gözetmeksizin 24 saat özveriyle görev yaptığını söyledi. Yakalanan teröristin tutuklandığını da belirten Vali Tekbıyıkoğlu, "Jandarma teşkilatımız çok önemli bir operasyona imza attı. 1995 ile 2000 yılları arasında ilimizde 25'i jandarma, 2'si Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere 27 güvenlik görevlimizin şehit edilmesi olayına karışan, 22'si jandarma 13'ü Türk Silahlı Kuvvetleri personelimizi ve 2 Tuncelili vatandaşımızın yaralanmasıyla sonuçlanan 20 terör saldırısına katılan PKK/KCK terör örgütü mensubu Ahmet Kalker kod adlı M.A. jandarmamızın operasyonu ile yakalandı ve mahkemece tutuklandı" dedi.

Öte yandan, yurt dışında bulunan, terör örgütüne üye olma suçundan aranan C.A. isimli PKK, KCK, YPG terör örgütü mensubunun da ikna edilerek, 8 Ekim'de ülkeye dönmesinin sağlandığı ve adli işlemlere başlandığı bildirildi.

Haber-Kamera: Serhat Ozan YILDIRIM,TUNCELI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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