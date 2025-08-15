Tunceli Belediyesi Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisinin Çalıştığını Açıkladı

Tunceli Belediyesi, kentteki Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisinin çalışmadığı ve haneler ile işletmelerden çıkan atık suların doğrudan Munzur Çayı ve Uzunçayır Baraj Gölü'ne verildiği yönündeki bilgilerin yanlış olduğunu bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi hakkında doğru bilinen bazı yanlışların olduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisimizin çalışmadığı ve haneler ile işletmelerden çıkan atık suların doğrudan Munzur Çayı veya Uzunçayır Baraj Gölü'ne verildiği yönünde yanlış bilgiler dolaşıyor. Gerçekte tesisimiz, belediye sınırlarında (belediye imar sınırlarında) oluşan atık suların yüzde 97-98'ini arıtarak doğaya deşarj etmektedir. Kalan küçük kısmı ise foseptiklerde toplanarak fiziksel yöntemlerle ayrıştırılmaktadır. Foseptik pissuları vidanjör aracı ile arıtma tesisine taşınmaktadır. Bu oran, 2022 Türkiye ortalaması olan yüzde 79,3'ün çok üzerinde olmakla kalmayıp, Avrupa standartlarının da üstünde bir başarıdır.

Tesisimiz, çevremizi ve su kaynaklarımızı korumak için tam kapasite ve etkin şekilde çalışmaya devam etmekte olup Bakanlık tarafından da anlık olarak takip edilmektedir. Aktuluk Mahallesi ve kalan yüzde 2-3'lük kısmın da arıtma kapsamına alınması için proje başlatılmıştır."