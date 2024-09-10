Tunca Nehri'nde Yosun ve Su Mercimeği Yayılım Alanı Arttı

Tunca Nehri'nin yüzeyinde oluşan yosun ve su mercimeklerinin yayılım alanı arttı. Debisi saniyede 2 metreküp olarak ölçülen Tunca Nehri'nde su akışının durduğu alanlarda yaz başında ortaya çıkan su mercimeği ve yosun alanı genişledi. Yosun ve su mercimeklerinin özellikle Tunca Köprüsü civarında yüzeyi tamamen kaplaması nedeniyle nehir adeta yeşile boyandı. Yaz kuraklığı ve tarımsal sulama nedeniyle debisi azalan Tunca'daki bu görüntünün sonbahar aylarındaki yağışlardan sonrası geçmesi bekleniyor.