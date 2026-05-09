İNTERPOL tarafından aranan cinayet şüphelisi Antalya'da yakalandı

INTERPOL ve EUROPOL'un en çok arananlar listesindeki Tunahan Çetkin, Antalya Alanya'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Çetkin'in, 'Difüzyon mesajı ile cinayet' suçunun yanı sıra uyuşturucu ticareti ve suç örgütüne üye olma gibi suçlardan da kaydı olduğu belirtildi.

İNTERPOL ve EUROPOL tarafından hakkında 'Difüzyon mesajı ile cinayet' suçundan aranma kaydı bulunan Tunahan Çetkin (29), Antalya Alanya'da gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, Antalya Emniyet Müdürlüğü ve MİT (Milli İstihbarat Teşkilatı) ile yürütülen ortak çalışmalar sonucunda 'Difüzyon mesajı ile cinayet' suçundan İNTERPOL ve EUROPOL tarafından yayınlanan en çok arananlar listesinin başında yer alan Tunahan Çetkin, Antalya Alanya'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

EYLEM HAZIRLIĞI YAPTIĞI ÖĞRENİLDİ

Tunahan Çetkin'e yönelik yapılan araştırmalarda, 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye Olma' ve 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma veya Sağlama' suçlarından da kaydı olduğu belirlenen şüphelinin mesajlaşma uygulaması üzerinden bir eylem hazırlığı yaptığı öğrenildi. Gözaltına alınan Çetkin'in emniyetteki ifade işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

