Tülay Hatimoğulları, Katalonya Cumhuriyetçi Sol Parti Başkan Yardımcısı Riba ile Görüştü

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Katalonya Cumhuriyetçi Sol Partisi Başkan Yardımcısı Diana Riba ile görüşerek Kürt sorununun çözüm süreci ve Katalonya'daki güncel gelişmeleri ele aldı.

(ANKARA) - Dem Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Barselona'da Katalonya Cumhuriyetçi Sol Partisi Başkan Yardımcısı Diana Riba ile görüştü. Görüşmede, Kürt sorununun çözümü sürecinde gelinen aşamanın ele alındığı bildirildi.

Dem Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Avrupa Sosyalistler Partisi (PES) ve Progressive Alliance (İlerici İttifak) ev sahipliğinde Barselona'da düzenlenen Global Progressive Mobilisation etkinliğine katıldı. Hatimoğulları, Katalonya Cumhuriyetçi Sol Partisi Başkan Yardımcısı Diana Riba ile bir görüşme gerçekleştirdi. Açıklamada, "Görüşmede, barış sürecinde gelinen aşama ve Katalonya'da yaşanan güncel gelişmeler ele alındı" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: ANKA
