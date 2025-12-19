Haberler

Tülay Hatioğulları: "Karanlıkta Bırakılmak İstenen Maraş Katliamı ve 19 Aralık Cezaevi Katliamı Tüm Yalınlığıyla Belleğimizde Yaşıyor"

Güncelleme:
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Maraş Katliamı ve 19 Aralık Cezaevi Katliamı'nın unutulmaması gerektiğini vurgulayarak, Alevi canların eşit yurttaşlık hakkı için mücadele edeceğini söyledi.

(ANKARA) - Dem Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Karanlıkta bırakılmak istenen Maraş Katliamı ve 19 Aralık Cezaevi Katliamı tüm yalınlığıyla belleğimizde yaşıyor. Alevi canlarımızın eşit yurttaşlık hakkını, cezaevlerindeki zulme karşı insanlık onurunu savunduk, savunacağız" dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Maraş Katliamı'nın yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Hatimoğulları, "Unutturulmak, karanlıkta bırakılmak istenen Maraş Katliamı ve 19 Aralık Cezaevi Katliamı tüm yalınlığıyla belleğimizde yaşıyor. Maraş'ta vahşice katledilen canlarımızı, cezaevlerinde diri diri yakılan devrimcileri unutmadık, unutmayacağız. İnsanlığa karşı işlenen suçlar zamanaşımı ve cezasızlık politikalarıyla yok sayılamaz. Acılarımızın ortaklığında mücadelemizi büyütecek; hiçbir katliamın karanlıkta bırakılmasına müsaade etmeyeceğiz. Alevi canlarımızın eşit yurttaşlık hakkını, cezaevlerindeki zulme karşı insanlık onurunu savunduk, savunacağız" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: ANKA / Güncel
