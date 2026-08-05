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Hatimoğulları'ndan 'Milli Dayanışma' yasa teklifine ilişkin açıklama: Kök yasa olmasını umut ediyoruz

Hatimoğulları'ndan 'Milli Dayanışma' yasa teklifine ilişkin açıklama: Kök yasa olmasını umut ediyoruz
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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, 'Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin demokratik cumhuriyetin inşası ve ülkenin demokratikleşmesi için bir kök yasa olmasını umut ettiğini belirterek, bu yasanın farklı halkların ve inançların sorunlarına çözüm üretecek yeni yasalar için de temel teşkil etmesini dilediklerini ifade etti.

(ANKARA) - Dem Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi"ne ilişkin "Bu yasanın demokratik cumhuriyetin inşası, ülkenin demokratikleşmesi için de bir kök yasa olmasını umut ediyoruz" dedi.

Dem Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu yasanın Demokratik cumhuriyetin inşası, ülkenin demokratikleşmesi için de bir kök yasa olmasını umut ediyoruz. Türkiye'deki bütün farklı halkların ve inançların sorunlarına çözüm üretecek yeni yasaların çıkarılması bakımından da bir kök yasa niteliği taşımasını diliyoruz. DEM Parti olarak, bu yasanın böyle bir işlevi olacağını öngörerek çok değerli buluyoruz" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA
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