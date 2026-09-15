Tülay Hatimoğulları: "Barışın dili ile baskının pratiği yan yana duramaz"
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, bu sabah farklı siyasi partilerin üyelerine yönelik düzenlenen operasyonlara ilişkin, "Barışın dili ile baskının pratiği yan yana duramaz. Gözaltına alınanlar derhal serbest bırakılmalı" dedi.
(ANKARA) - Dem Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, bu sabah farklı siyasi partilerin üyelerine yönelik düzenlenen operasyonlara ilişkin, "Barışın dili ile baskının pratiği yan yana duramaz. Gözaltına alınanlar derhal serbest bırakılmalı" dedi.
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, sosyal medya hesabından bu sabah farklı siyasi partilerin üyelerine yönelik düzenlenen operasyonlara ilişkin "Barışın dili ile baskının pratiği yan yana duramaz. Gözaltına alınanlar derhal serbest bırakılmalı" ifadelerini kullandı.
Kaynak: ANKA