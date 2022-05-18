Tüik'in Enag Hakkındaki İhtiyati Tedbir Talebini Mahkeme Reddetti - Haberler

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Tüik'in Enag Hakkındaki İhtiyati Tedbir Talebini Mahkeme Reddetti

ANKA - Esra Alus - Güncel
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Tüik'in Enag Hakkındaki İhtiyati Tedbir Talebini Mahkeme Reddetti

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) kurucusu ekonomist Prof. Dr. Veysel Ulusoy, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) enflasyonla ilgili veri paylaşmaması için ENAG hakkında ihtiyati tedbir kararı aldırma taleplerinin reddedildiğini açıkladı.

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) kurucusu ekonomist Prof. Dr. Veysel Ulusoy, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) enflasyonla ilgili veri paylaşmaması için ENAG hakkında ihtiyati tedbir kararı aldırma taleplerinin reddedildiğini açıkladı.

TÜİK, ENAG'ın verilerinin yayınlanmaması için ihtiyati tedbir talebinde bulunmuştu. ENAG Başkanı Veysel Ulusoy, başvuruya dair mahkemenin verdiği kararı sosyal medya hesabından duyurdu. Ulusoy, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Enflasyon Araştırma Grubu (ENAGRUP) hakkında TÜİK'in ihtiyati tedbir kararı aldırılma talebi tüm mahkemelerce reddedildi" dedi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

TÜİK'in başvurusu sonucu ENAG'ın kurucusu Prof. Dr. Veysel Ulusoy hakkında açılan davada, "kuruma karşı haksız ve ağır saldırıda bulunulduğu, verilerin açıklanmasının kurumun güvenilirliğine zarar verme amacı taşıdığı" iddiaları yer almıştı. Mahkemeye sunulan dilekçede, "Kuruma karşı haksız ve ağır saldırıda bulunulduğu, verilerin açıklanmasının kurumun güvenilirliğine zarar verme amacı taşıdığı ve uluslararası yatırımcılar nezdinde yanlış algı oluşmasına neden olunduğu" savunuluyordu.

ANKA / Esra Alus - Güncel

Türkiye İstatistik Kurumu, Araştırma, Enflasyon, ulusoy, Güncel, Haberler

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