Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

TÜGVA ve İlçe Müftülüğü Şarkışla'da Gençlik Buluşması düzenledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TÜGVA Şarkışla Temsilciliği ve İlçe Müftülüğü Diyanet Gençlik Koordinatörlüğü, Şarkışla Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde “Gençlik Buluşması” düzenledi. Etkinlikte Ali İhsan Saylan sohbet etti; Müftü Serkan Yalçın, TÜGVA temsilcisi Gökhan Yağcı, gençler ve vatandaşlar katıldı.

TÜGVA Şarkışla Temsilciliği ile İlçe Müftülüğü Diyanet Gençlik Koordinatörlüğü, "Gençlik Buluşması" programı düzenledi.

Şarkışla Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Eğitimci yazar Ali İhsan Saylan'ın sohbetiyle devam eden programa, Şarkışla İlçe Müftüsü Serkan Yalçın, TÜGVA Temsilcisi Gökhan Yağcı, gençler ve vatandaşlar katıldı.

Katılımcılara ikramda bulunulmasının ardından program sona erdi.

Kaynak: AA
Bu haber 11 sitede yayınlandı.
Manisa'da kan donduran cinayet! Annesini ve kardeşini öldürdü, kaçarken ablasını arayıp itiraf etti

Ablasını arayıp tek cümle kurdu! Annesini ve kardeşini öldürmüş
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cezayir yarım asır sonra sınır dışına asker gönderdi! Nedeni dikkat çekti

53 yıl sonra orduya verilen emir şoke etti
Sonuçlar açıklandı; haberi duyan e-Devlet'e akın ediyor

Haberi duyan e-Devlet'e akın ediyor!
Killa Hakan'ın sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama: Bilinçli şekilde uyutuluyor

Yoğun bakımdaki ünlü rapçiden haber var!
İstanbul'da yürekleri ısıtan kiralık ev ilanı! Para istemiyor, tek şartı var

İstanbul'daki kiralık evi için para istemiyor ancak tek bir şartı var
Amedspor taraftarlarından Galatasaray'ın stadı önünde pankartlı mesaj29

Ateşi yaktılar! RAMS Park önünde üç pankart birden açtılar
Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı96

Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı!
Athena Gökhan 30 milyon liraya yeşile döndü! Son hali şaşırttı12

Saçları 30 milyon liraya yeşerdi!