TÜGVA ve İlçe Müftülüğü Şarkışla'da Gençlik Buluşması düzenledi

TÜGVA ve İlçe Müftülüğü Şarkışla'da Gençlik Buluşması düzenlediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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TÜGVA Şarkışla Temsilciliği ve İlçe Müftülüğü Diyanet Gençlik Koordinatörlüğü, Şarkışla Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde “Gençlik Buluşması” düzenledi. Etkinlikte Ali İhsan Saylan sohbet etti; Müftü Serkan Yalçın, TÜGVA temsilcisi Gökhan Yağcı, gençler ve vatandaşlar katıldı.
TÜGVA Şarkışla Temsilciliği ile İlçe Müftülüğü Diyanet Gençlik Koordinatörlüğü, "Gençlik Buluşması" programı düzenledi.
Şarkışla Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
Eğitimci yazar Ali İhsan Saylan'ın sohbetiyle devam eden programa, Şarkışla İlçe Müftüsü Serkan Yalçın, TÜGVA Temsilcisi Gökhan Yağcı, gençler ve vatandaşlar katıldı.
Katılımcılara ikramda bulunulmasının ardından program sona erdi.
Kaynak: AA