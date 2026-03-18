TÜGVA, Trabzon'da "Büyük Aile İftarı" düzenledi

TÜGVA, Trabzon'da 'Büyük Aile İftarı' düzenledi
Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Trabzon Temsilciliğince, "Büyük Aile İftarı" programı gerçekleştirildi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Trabzon Temsilciliğince, "Büyük Aile İftarı" programı gerçekleştirildi.

TÜGVA ve Trabzon Büyükşehir Belediyesince, Beşirli Spor Kompleksi'nde düzenlenen etkinlik, mehteran konseri ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Gürkan Üçüncü, yaptığı konuşmada Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümünde şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutlayan Üçüncü, "İnşallah nice ramazan aylarına sağlıklı, huzurlu ve tekrar ulaşabilmeyi hepimize nasip eylesin." dedi.

Üçüncü, TÜGVA'nın dünya üzerinde iyi ve güzele dair ne varsa savunan, hakkın ve adaletin tarafında olacak bir nesil yetiştirme amacıyla kurulduğunu kaydetti.

TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci ise Trabzon'da bulunmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü vesilesiyle Çanakkale şehitlerini rahmetle anan Beşinci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada Filistin bayrağını görmüşken masum Filistin halkını tüm benliğimle selamlıyorum. Artık ramazanın son günlerine geldik. Hüzünlüyüz, çok güzel bir ayı geride bırakıyoruz. On bir ayın sultanı kardeşliğin, birliğin ve beraberliğin, muhabbetin zirve yaptığı bir ayı geride bırakıyoruz. Rabb'im bir daha kavuşmayı bizlere nasip eylesin. Bu muhabbeti, bu kardeşliği daim eylesin. Rabb'im, Ramazan Bayramı'nı huzurlu, bereketli eylesin. Bu duygu ve düşünceyle hepinizin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum."

Programa, eski AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, TÜGVA Trabzon İl Temsilcisi Hakan Özgören, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Seyit Ahmet Eksik
İran, Riyad'a hava saldırısı düzenledi

İran dediğini yaptı! Bir ülkenin daha başkentini vurdu
Pezeşkiyan, İstihbarat Bakanının öldüğünü doğruladı

İran'da Laricani'nin şoku atlatılamadan bir büyük kayıp daha
İran'ın yanıtı ağır oldu! İsrail'in kritik havalimanını vurdular

İran'ın yanıtı ağır oldu! Vurulan yer İsrail'in can damarlarından
Herkesi solladı! Şampiyonlar Ligi'nde Arda Güler fırtınası

Dünyada 1 numara oldu!
Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak ilk Türk takımı belli oldu

Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak ilk Türk takımı belli oldu
Öldürüldüğü iddia edilen Hamaney'den günler sonra ilk açıklama

Öldürüldüğü iddia edilen Hamaney'den günler sonra ilk açıklama
Batman'da feci kaza! Otomobil ile motosiklet çarpıştı

Genç motosikletlinin korkunç ölümü
Herkesi solladı! Şampiyonlar Ligi'nde Arda Güler fırtınası

Dünyada 1 numara oldu!
2050 yılında dünyaya hükmedecek ülkeler: İşte ilk 5'teki tek Müslüman ülke

2050 yılında dünyaya hükmedecek ülkeler: İşte ilk 5'teki tek Müslüman ülke
Savaş daha da şiddetlenecek: İran, 3 ülkeyi açıkça tehdit etti: Vuracağız

Savaş daha da şiddetlenecek: İran, 3 ülkeyi açıkça tehdit etti: Vuracağız