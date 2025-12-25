Haberler

Tuğgeneral, asker babasını özleyen kıza sürpriz yaptı

Tuğgeneral, asker babasını özleyen kıza sürpriz yaptı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Amasya'da bir okul ziyareti sırasında Tuğgeneral Halil Uğur Serin, asker babasını özleyen küçük Asel Ertuğrul'a sürpriz yaparak, babasını telefonda görüntülü olarak arattı. Ziyaret sırasında çocuklarla ilgilenip çeşitli etkinlikler gerçekleştiren Serin, öğrencilere hediyeler dağıttı.

AMASYA'da bir okulu ziyaret eden Tuğgeneral Halil Uğur Serin, asker babasını özleyen Asel Ertuğrul'a sürpriz yaptı. Serin, Katar'da görevli askeri telefonla arayıp, kızıyla görüntülü olarak konuşturdu.

Merzifon 5'inci Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Halil Uğur Serin, kent merkezindeki Zübeyde Hanım Anaokulu'nu ziyaret edip, kendilerine mektup yazan öğrenciler ile bir araya geldi. Ziyarette öğrencilerle yakından ilgilenen Tuğgeneral Serin, çocuklarla sohbet etti, çeşitli etkinliklere katıldı. Ziyaret sırasında öğrencilerden Asel Ertuğrul, Katar'da görev yapan Piyade Uzman Çavuş babası Emrah Ertuğrul'u çok özlediğini söyledi. Bunun üzerine Emrah Ertuğrul ile iletişime geçildi. Babasını telefonda gören küçük Asel'in mutluluğu yüzüne yansırken, sınıfta duygusal anlar yaşandı. Tuğgeneral Serin, ziyaretin sonunda öğrencilere çeşitli hediyeler vererek okuldan ayrıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Gazeteci Barış Terkoğlu gözaltına alındı

"Kütüphane" ile ilgili iddiayı gündeme getiren gazeteciye gözaltı
Serbest bırakılan Sadettin Saran kulüp binasında! Önce güldü sonra kendini tutamadı

İlk görüntü geldi: Saran önce güldü sonra kendini tutamadı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kıyamet tarihi verdi, gemiler yaptırdı! Yüzlerce kişi akın etti

Kıyamet tarihi verdi, gemiler yaptırdı! Verdiği tarih tutmayınca da...
Fenerbahçe'de veda! Yıldız isim 10 milyon euroya satılacak

Fenerbahçe'de veda! Yıldız isim 10 milyon euroya satılacak
Fenomen avukatlar için harekete geçiliyor

Öğretmenlerin ardından sıra bir başka meslek grubunda
Kına gecesindeki görüntü olay oldu: Herkes yaş farkına takılıyor

Yaş farkı olay oldu
Kıyamet tarihi verdi, gemiler yaptırdı! Yüzlerce kişi akın etti

Kıyamet tarihi verdi, gemiler yaptırdı! Verdiği tarih tutmayınca da...
Berna Laçin'in çileden çıktığı anlar takipçilerini ikiye böldü

Berna Laçin'in çileden çıktığı anlar takipçilerini ikiye böldü
Sadettin Saran adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Kulüp binasında gözaltına alınan Sadettin Saran için karar verildi