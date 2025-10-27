Tuğgeneral Selami Akşit Son Yolculuğuna Uğurlandı

Ankara'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanı Tuğgeneral Selami Akşit'in cenazesi, memleketi Konya'nın Ereğli ilçesinde toprağa verildi.

Akşit'in Türk bayrağına sarılı naaşı, cenaze töreninin yapılacağı Ereğli Ulu Camisi'ne getirildi.

Cenaze törenine katılan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Akşit'in ailesine başsağlığı diledi.

İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından, askeri bando eşliğinde cenaze aracına konulan Akşit'in naaşı, Abidlerdede Mezarlığı'na götürülerek defnedildi.

Törene, Yerlikaya'nın yanı sıra, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Konya Valisi İbrahim Akın, jandarma ve emniyet mensupları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Evli ve iki çocuk babası Akşit, 53 yaşındaydı.