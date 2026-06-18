Adana'da Traktör Devrildi: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

ADANA'nın Tufanbeyli ilçesinde, tarlaya giderken kullandığı traktörün devrilmesiyle, aracın altında kalan çiftçi Gazi Etkü hayatını kaybetti. Kazayı gören tarla sahibi ise fenalaşınca hastaneye kaldırıldı.

Kaza, öğle saatlerinde, Doğanlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; çiftçi Gazi Etkü'nün ot biçmek için tarlaya giderken kullandığı traktör, kontrolden çıkıp devrildi. Etkü, traktörün altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, kontrollerinde Etkü'nün yaşamını yitirdiğini belirledi. Bu sırada kazayı gören tarla sahibi ise yaşadığı şok nedeniyle fenalaşınca kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Etkü'nün cenazesi, otopsi için morga götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı