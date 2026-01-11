Haberler

Adana'nın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, yüksek kesimlerde beyaz örtü oluşturdu. Karayolları ve belediye ekipleri, yolların açılması için tuzlama ve kar küreme çalışmaları yaptı.

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

Tufanbeyli ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar, ilerleyen saatlerde etkisini artırdı.

Yağış nedeniyle yüksek kesimlerdeki mahalleler beyaz örtüyle kaplandı.

Karayolları ve belediye ekipleri, yollarda tuzlama ve kar küreme çalışması yaptı.

Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel
