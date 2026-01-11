Adana'nın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu
Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, yüksek kesimlerde beyaz örtü oluşturdu. Karayolları ve belediye ekipleri, yolların açılması için tuzlama ve kar küreme çalışmaları yaptı.
Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel