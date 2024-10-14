Tufanbeyli'de Anne Cinayeti: Oğul Gözaltında

ADANA'nın Tufanbeyli ilçesinde Haceli Araz (45), eşine hakaret ettiğini iddia ettiği annesi Nimez Araz'ı (75) bıçakladıktan sonra boğarak öldürdü.

Olay, saat 16.00 sıralarında ilçedeki Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 2 çocuk babası Haceli Araz, eşine hakaret ettiğini iddia ettiği annesi Nimet Araz ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Haceli Araz, annesine bıçakla saldırdı. Yaşanan arbede sırasında bıçağın kırılması üzerine Haceli Araz, bu kez eline geçirdiği bastonla yaralı olan annesini boğdu. Haceli Araz bir süre sonra 122 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp annesini öldürdüğünü ihbar etti. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde Nimet Araz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Şüpheli oğul, jandarma tarafından gözaltına alındı. Nimet Araz'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.