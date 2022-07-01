TÜDAV'dan 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nda önemli çağrı

TÜRK Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV), günümüzde denizlerde sürdürülebilir 'Mavi büyüme' ve 'Mavi ekonomiye' önem verilmesi çağrısı yaptı.

Lizbon'da BM Denizler Konferansı'nda bulunan TÜDAV Başkanı Prof.Dr. Bayram Öztürk, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı nedeniyle açıklama yaptı. Prof.Dr. Öztürk, günümüzde dünyada 'Mavi büyüme' ve 'Mavi ekonomi' konularının en önemli gündem maddeleri arasında bulunduğunu hatırlattı. Prof.Dr. Öztürk, denizlerden elde edilecek su ürünlerinin dünya gıda güvenliği için bir sigorta görevi yaptığını vurgulayarak, "Bu kapsamda Türkiye'nin önümüzdeki 10 yıl içerisinde 2 milyon ton su ürünü üretimi ve üreticiliği için hedefinin olması gerekmektedir. Böylece gıda güvenliği ve işsizliğin önlenmesi için 'Mavi büyüme' stratejini ve 'Mavi ekonomiyi' geliştirmeliyiz. " dedi.

5 ÖNEMLİ ÖNERİ

KARADENİZ'DEKİ SAVAŞ

TÜDAV'ın basın açıklamasında; Karadeniz'deki savaşın bir an önce bitmesi, deniz ulaşımının tekrar açılması, dünyadaki gıda krizinin azaltılması gerektiği vurgulanırken, savaşın neden olduğu ekolojik sorunların azaltılması için çabaların sürdürülmesi çağrısı yapıldı.