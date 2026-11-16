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TÜB'ün düzenleyeceği GastroTrakya yemek yarışması 24 Kasım'da KLÜ'de yapılacak

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TÜB, Trakya bölgesi üniversitelerinin katılacağı GastroTrakya Yemek Yarışması'nı 24 Kasım Salı günü saat 10.00'da KLÜ Gastronomi Mutfağında gerçekleştirecek. Yarışma, gastronomi alanındaki bilgi, beceri ve mutfak kültürlerinin paylaşılmasına katkı sunacak.

Trakya Üniversiteler Birliği (TÜB), "GastroTrakya Üniversiteler Arası Yemek Yarışması"nı Kırklareli Üniversitesinin (KLÜ) ev sahipliğinde düzenleyecek???????.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Trakya bölgesindeki üniversitelerin katılımıyla düzenlenecek yarışma, gastronomi alanındaki bilgi, beceri ve mutfak kültürlerinin paylaşılmasına katkı sunacak.

Yarışma, 24 Kasım Salı günü saat 10.00'da KLÜ Gastronomi Mutfağında gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA
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